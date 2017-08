Připadá ti, že na své selfie někdy vypadáš divně? Neboj, pravděpodobně za to nemůže tvůj obličej, ale mozek

Snad každá už jsme to někdy zažila. Dnes máme good hair day a dokonalý make up – to rozhodně stojí za selfie fotku. Namíříme proti sobě telefon, vyblýskneme se a potom... prostě nechápeme. Nic nevypadá tak, jak má. Něco zkrátka není v pořádku. Připadáme si, že na fotce vypadáme prostě divně a raději ji rychle vymažeme.

Některé z nás si v takové chvíli možná prožijí svou drobnou chvilku paniky, že je něco v nepořádku s naším obličejem. Ale nemusíš zoufat. To, že sami sebe vnímáme na selfie fotce poněkud zvláštně, má své logické vysvětlení. A věř tomu, že to s náhlým zošklivěním tvé tváře rozhodně nemá nic společného.

Ve skutečnosti bys z takových nejistých pocitů měla vinit svůj mozek. Ten může reagovat poněkud odmítavě na věci, na které není zvyklý. Minimálně v případě focení selfie to tak funguje. Velice totiž záleží na tom, zda se selfiečko po vyfocení převrátí (tak, jak to například dělá klasická aplikace fotoaparátu ve tvém telefonu) nebo nikoliv (tak, jak to například dělá fotoaparát na populárních Insta Stories). Našemu mozku totiž připadá normální to, co vídá každý den. Pokud mu denně ukazujeme obraz nás samotných v zrcadle, který není zcela realistický, fotka, která se nezobrazuje zrcadlově, ho tedy logicky překvapí, šokuje a většinou v nás vyvolá i negativní reakci.

Rysy naší tváře nejsou symetrické. To je známý fakt. V okamžiku, kdy fotografie našemu mozku ukáže jen sebemenší odchylku od toho, co předtím viděl už milionkrát v zrcadle, donutí ho celou situaci analyzovat a na závěr usoudit, že nevypadáme tak, jak bychom měly. „Obraz nás samotných, který máme v hlavě, není stejný jako ten, který skutečně existuje. Zajímavé tedy je, že lidé vlastně neví, jak vypadají,“ říká profesor Nicholas Epley z univerzity v Chicagu.

Často se pak stává, že přesto, že se za danou fotografii stydíme až na půdu, naši přátelé nás přesvědčují, že na ní vypadáme krásně jako vždycky. Samozřejmě. Právě sledují obraz, který je pro ně přirozený, protože ten viděli zas oni, na rozdíl od nás, milionkrát. Je tedy zřejmé, že my sami vždy budeme preferovat náš obraz v zrcadle a ti druzí budou preferovat naše převrácené fotografie.