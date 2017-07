Seriálová Rachel v únoru oslavila 48 let. Svojí postavou, vlasy a pletí by se však mohla rovnat pětadvacítce

Když se řekne přirozená krása, ze známých hvězd nás hned napadne Jennifer Aniston. V únoru tohoto roku oslavila neuvěřitelných 48 let, ale postavou, vlasy a celkovým vzezřením by se mohla rovnat nejedné pětadvacítce. Zda jsou za tím jen dobré geny nebo to, jak se o sebe herečka dennodenně příkladně stará, stoprocentně říct nedokážeme. Ale známe pár triků na krásu, kterými se Jennifer netají a rozhodne se budou hodit i mladším ročníkům.

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferanistononline), Nov 9, 2016 o 5:44 PST

Vždy perfektní vlasy

Seriálová Rachel z Přátel je pověstná svými přirozeně působícími jemnými plavými vlasy. Člověk by si myslel, že herečka jen ráno vstane, učeše se a efekt je zaručen. To je však omyl. Jennifer utrácí za kadeřníka opravdu mnoho peněz. Hodiny dokáže prosedět v kadeřnickém křesle jen proto, aby její vlasy vypadaly co nejzdravěji a nejpřirozeněji. Žádný vyrostlý melír ani roztřepené konečky. Herečka si nechává vlasy tónovat prý jednou za měsíc a za přípravky na ošetření vlasů je ochotna toho utratit spoustu.

Trik: Večer před spaním si do vlasů vetře ricinový olej a spí s ručníkem na hlavě. Hříva tím získá uhlazený lesk.

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferanistononline), Máj 24, 2017 o 2:01 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferanistononline), Dec 14, 2016 o 7:58 PST

Piece of art follow@nbcfriends.tv Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferanistononline), Nov 29, 2016 o 5:03 PST

Voda s citrónem na každé ráno

Toto bychom si mohly osvojit opravdu všechny. Čistá voda a přírodní vitamín C. Nejlépe citrón z vlastní zahrady a voda ze studny, ale jelikož žijeme v zeměpisné šířce, kde to není zcela běžné, vystačíme si i s těmi ze supermarketu.

Trik: Na ráno je dobrá vlažná nebo teplejší voda. V kombinaci s citrónem ti dobře nastartuje organismus a vitamín C posílí imunitu.

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferanistononline), Nov 11, 2016 o 12:30 PST

Kombinace kardia a zpevnění

Není žádnou novinkou, že pokud chceš vypadat dobře, nestačí ti pouze zdravě jíst, ale také se hýbat. Jennifer cvičí minimálně půl hodinu, a to každý den. Kardio střídá s jógou či tréninkem, ale umí si vychutnat i meditaci, kdy si kromě těla zrelaxuje i mysl.

Trik: Efektivní střídá kardio s „barre method“, což je cvičení u baletní tyče. Tyč se využívá jako podpora k vytvoření vnější odolnosti a svalového zapojení. Baletní tyč také pomáhá dosahovat rovnováhy těla a větší koncentrace při tónování svalů.

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferanistononline), Feb 27, 2017 o 12:03 PST

Hello // #jenniferaniston #jenaniston follow@nbcfriends.tv Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferanistononline), Dec 30, 2016 o 12:02 PST

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferanistononline), Mar 29, 2016 o 10:43 PDT

Vyhýbá se cukru

Na snídani má v oblibě avokádo nebo vejce. Obvykle obědvá saláty nebo kuřecí burger zabalený do salátu. Pije margaritu a přiznává, že neodolá těstovinám.

Trik: Zvyknout si na to, že cukr ti v životě jednoduše přestane chybět.

Every struggle in your life has shaped you into the person you are today. Be thankful for the hard times, they can only make you stronger. Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferanistononline), Júl 15, 2017 o 1:01 PDT

Make-up jen, když musí

Každodenní péče o pleť je její alfou a omegou. Tři jednoduché kroky. Pleť vyčistit, aplikovat ošetřující výživné sérum a nanést krém. Pokud se vyskytne nějaký nevítaný host v podobě vyrážky, rozhodně ho nevytlačuje! Nanese na něj suchý pudr nebo čisticí masku. Je závislá na balzámu na rty a očních kapkách.

Trik: Cestuje vždy bez make-upu a s hydratačním přípravkem na pleť, aby byla pokožka během namáhavé cesty stále svěží.