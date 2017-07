Profily blogerek s alarmující váhou, po jejichž zhlédnutí pochopíš, proč Instagram způsobuje poruchy příjmu potravy

Instagram. Sociální síť, která dopadá v průzkumech negativních vlivů na naši psychiku suverénně nejhůře. Přesto ale stále patří k nejoblíbenějším, a to především u mladých holek. Což je zásadní problém, kvůli kterému stále přibývá žen, které trpí anorexií či bulimií. To jsou psychické nemoci, které si do určité míry způsobují dívky samy tím, že denně projíždějí Instagram a obdivují extrémně vyretušované blogerky nebo hůř – blogerky, které samy anorexií trpí.

Poruchy příjmu potravy mají ze všech psychických nemocí nejvyšší procento úmrtnosti. Ženy ve věku 15–24 umírají dvanáctkrát častěji na anorexii než na cokoli jiného. A my stále Instagram využíváme téměř nejvíce ze všech sociálních sítí. Proč nás to tak baví? A proč je tak jednoduché se Instagramem nechat zmást a začít nezdravě hubnout?

Zásadním problémem je, že mnoho blogerek, které mají sta tisíce odběratelů, samy poruchou příjmu potravy trpí. Ano, bohužel oblečení vypadá nejlépe na hubených holkách, ale ne na anorektičkách. Instagram ale způsobil to, že už mezi nimi nevidíme žádný rozdíl. Je fajn, že nás inspirují svým stylem a některé i k tomu žít zdravěji, ale velké množství z nich má opravdu šílené postavy a přála bych si, aby si je jen do těchto hrozivě vyhublých tvarů retušovaly. Obávám se ale, že to, že je tyto blogerky schopné sledovat statísíce lidí, je v držení nezdravých diet jen podporuje. Projela jsem si pár mých oblíbených inspirativních stránek sdružující různé blogerky a nestačila jsem se divit, kolik z nich je s postavou opravu na hraně. O koho se jedná?

Tak například norská blogerka Kristine Ullebø je s váhou už opravdu na štíru. Při pohledu na její paže je člověku trochu do breku, nemyslíte? Bohužel, jejích 642 tisíc followerů si to nemyslí a možná chtějí být jako ona.

Příspěvek sdílený Kristine Ullebø (@kristineullebo), Čec 10, 2014 v 4:54 PDT

Příspěvek sdílený Kristine Ullebø (@kristineullebo), Lis 14, 2015 v 9:32 PST

Příspěvek sdílený Kristine Ullebø (@kristineullebo), Bře 20, 2017 v 5:45 PDT

Příspěvek sdílený Kristine Ullebø (@kristineullebo), Srp 25, 2016 v 11:38 PDT

Příspěvek sdílený Kristine Ullebø (@kristineullebo), Srp 25, 2016 v 5:00 PDT

Caroline Deisler. Je spoustu holek na Instagramu, za jejichž postavu bych vraždila. Ovšem tato veganka k nim už nepatří. Nerada bych někomu křivdila, ale mám pocit, že to se svojí posedlostí zdravou stravou už trošku přehnala...

Příspěvek sdílený CAROLINE DEISLER | VEGAN (@carolinedeisler), Bře 14, 2017 v 10:56 PDT

Příspěvek sdílený CAROLINE DEISLER | VEGAN (@carolinedeisler), Čen 17, 2017 v 10:08 PDT

Příspěvek sdílený CAROLINE DEISLER | VEGAN (@carolinedeisler), Čen 9, 2017 v 9:05 PDT

Příspěvek sdílený CAROLINE DEISLER | VEGAN (@carolinedeisler), Úno 10, 2017 v 9:43 PST

Příspěvek sdílený CAROLINE DEISLER | VEGAN (@carolinedeisler), Kvě 6, 2017 v 7:41 PDT

Příspěvek sdílený CAROLINE DEISLER | VEGAN (@carolinedeisler), Dub 11, 2017 v 9:07 PDT

Ani v případě Viktorie J. Hutter a jejích nohou připomínajících 10leté dítě není o co stát.

Příspěvek sdílený Fashion Inspiration (@modeblogg), Čec 10, 2017 v 5:35 PDT

Příspěvek sdílený Viktoria J. Hutter (@viktoriahutter), Čec 14, 2017 v 7:09 PDT

Příspěvek sdílený Viktoria J. Hutter (@viktoriahutter), Čec 3, 2017 v 11:07 PDT

Příspěvek sdílený Viktoria J. Hutter (@viktoriahutter), Čen 23, 2017 v 8:25 PDT

Příspěvek sdílený Viktoria J. Hutter (@viktoriahutter), Lis 29, 2016 v 6:16 PST

Pak tu máme miláčka Instagramu Alexis Ren, kterou ceníme, protože ta se rozhodla mladé dívky informovat o tom, že sama poruchou příjmu potravy trpí. Otevřeně promluvila o tom, že její postava a životní styl není úplně zdravý. Většinu fotek ze špatného období smazala a teď se snaží sportovat a jíst opravdu zdravě.

Příspěvek sdílený ALEXIS REN (@alexisren), Dub 16, 2017 v 6:19 PDT

Příspěvek sdílený ALEXIS REN (@alexisren), Říj 2, 2015 v 4:54 PDT

Příspěvek sdílený ALEXIS REN (@alexisren), Říj 23, 2015 v 4:39 PDT

Inka Williams z Bali by asi také úplně neměla být inspirací pro mladé dívky.

Příspěvek sdílený I N K A (@inkawilliams), Čen 21, 2017 v 2:43 PDT

Příspěvek sdílený I N K A (@inkawilliams), Kvě 23, 2017 v 3:07 PDT

Příspěvek sdílený I N K A (@inkawilliams), Led 7, 2017 v 8:13 PST

Příspěvek sdílený I N K A (@inkawilliams), Pro 19, 2016 v 1:53 PST

Účet Pepamack se také pohybuje opravdu na hraně zdravé váhy. Dokonalý styl není vším...

Příspěvek sdílený Petra (@pepamack), Říj 14, 2016 v 1:34 PDT

Příspěvek sdílený Petra (@pepamack), Srp 23, 2016 v 3:49 PDT

Příspěvek sdílený Petra (@pepamack), Kvě 11, 2016 v 3:36 PDT

Příspěvek sdílený Petra (@pepamack), Bře 21, 2016 v 3:03 PDT

Příspěvek sdílený Petra (@pepamack), Úno 16, 2016 v 2:09 PST

V případě Ericy Hoida doufáme jev v přehnaně vyretušované stehno. Označení retuše na fotkách by mohlo být prvním krokem k tomu, abychom po projíždění Instagrmu nepropadaly depresím.

Příspěvek sdílený Erica Hoida • FashionedChic (@fashionedchicstyling), Čec 13, 2017 v 8:37 PDT

U Lilliaany si také nejsem jistá, zdali jí její dlouhé nohy závidět, nebo naopak.

Příspěvek sdílený _lilliaana_ (@_lilliaana_), Čec 7, 2017 v 4:04 PDT

Příspěvek sdílený _lilliaana_ (@_lilliaana_), Čen 29, 2017 v 7:53 PDT

Příspěvek sdílený _lilliaana_ (@_lilliaana_), Říj 31, 2016 v 8:52 PDT

To byl výčet pár blogerek, na které jsem při brouzdání Instagramem narazila a jejich postavy mě zarazily. Smutné je, že u pár z nich jsem si to při psaní článku uvědomila poprvé. Což je zásadní problém. Kvůli Instagramu už se nám stírají hranice mezi tím, co je normální a mezi tím, co už je přes čáru. The Royal Society for Public Health zjistila, že se více než polovina uživatelů Instagramu po jeho použití cítí deprimovaně a nehezky. Prokázala tak přímou souvislost mezi užíváním Instagramu a poruchami příjmu potravy.

Další nemoc, kterou Instagram způsobuje, je orthorexie. Což je psychická porucha, při které se člověk (ve větší míře, než která je považována za „normální“) upíná na zdravou stravu. Orthorektikem je ten, komu myšlenky na zdravé stravování zabírají většinu času a při porušení svých stravovacích zásad se cítí provinile. Hashtagy #healthyfood to začíná a vážnými poruchami s váhou to končí.

Bohužel zatím žijeme ve světě, kdy vyhublým blogerkám followeři přibývají, místo aby ubývali. Správným krokem by bylo označování retušovaných fotek, o které se už určitá část modelek a blogerek snaží. Jen tak dál!