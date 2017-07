Může nás Tinder připravit o šanci najít pravou lásku? Nová studie zná odpověď

Ruku na srdce, kolik z vás bylo někdy nezadaných a nezkusilo si stáhnout Tinder? Když si projedu mladé lidi ve svém okolí do 34 let, což je cílovka této seznamky, tak si vybavím opravdu jen málo lidí, kteří této šanci na lehké seznámení odolali. Když zapátrám v paměti ještě hlouběji, vytane mi na mysli i pár kámošů, kteří dokonce zadaní jsou a tahle appka jim v mobilu také nechybí. O těch ale tento článek není. Je právě o těch nezadaných, kteří se snaží na Tinderu najít opravdového partnera. Jistě, u nás je Tinder známý spíše pod heslem „doleva nic, doprava sex“, ale stále jsou lidé, kteří se přes seznamky snaží opravdu hledat vztah. Na ně se zaměřila nová studie, která se ptá, jestli tím, že posuzujeme lidi podle fyzického vzhledu, nepřicházíme o šanci seznámit se s tím, kdo by nám byl sympatický, kdybychom ho potkali v hospodě.

Jak studie probíhala?

Profesor Jeffrey Hall a jeho doktorand Benjamin Compton si dali za cíl zjistit, jak hodnocení protějšků podle fyzického vzhledu může ovlivnit naše šance najít pravou lásku. Jejich výzkumu se účastnilo 130 heterosexuálních mužů a žen, kteří byli rozděleni do 3 skupin.

Lidé v první skupině dostali 10 fotek lidí opačného pohlaví a měli je na základě fyzické přitažlivosti zhodnotit na stupnici od 1–10. Po tomto hodnocení šli se všemi z těchto 10 lidí na krátké rande, po kterém ohodnotili stejné fotky potenciálních partnerů na stupnici od 1–10 znovu. Hodnocení se po setkání tváří v tvář změnilo zcela převratně.

Hlavními vlastnostmi, které změnily pohled lidí na své potenciální partnery, byl smysl pro humor, protože k čemu vám je fyzicky dokonalý partner, který vás neumí rozesmát? A druhým faktorem bylo charisma. Těžko popsatelná vlastnost, která prostě hraje ve výběru partnera zásadní roli. A kterou na Tinderu nikdy nepoznáme. Jasně, když je někdo vtipný přes psaní, má body plus, ale když nám na živo nevoní, je to prostě zabitý.

Zbylé dvě skupiny nehodnotily své protějšky před osobním setkáním vůbec. Druhá skupina sice hodnotila také fotky 10 neznámých, ale nikdy se s nimi nepotkala a třetí skupina nehodnotila žádné fotky. Její členové šli rovnou na rande. Výsledky ukázaly, že když si uděláte o potenciálním partnerovi obrázek před setkáním, sníží to vaše potěšení ze seznamování. Což je přesně problém Tinderu. Když se z Instagramu a Facebooku předem dozvíte, kde všude váš potenciální partner byl, že chodí 3x denně do fitcentra v Palladiu, má buldočka jménem Mistr Yoda, snídá toast s avokádem a pracuje v mediálce, na co se jí/ho budete ptát? Vaše konverzace se prostě ponese v úplně jiném duchu, než kdybyste se potkali v hospodě nebo v divadle jako naši prarodiče.

Jaké přinesla celkové výsledky?

Lidé, kteří měli možnost se potkat s potenciálními protějšky, které předtím hodnotili na fotkách, své hodnocení po interakci rapidně pozměnili. Poté, co subjekty absolvovaly rande, často změnily hodnocení vzhledu na fotografiích z podprůměrný na velmi atraktivní. Autoři studie tak přišli na to, že vnímání fyzické přitažlivosti se doopravdy mění. Když je někdo blbej jako štoudev, je úplně jedno, že je sexy. Potencionální partneři se pro nás stávají atraktivnější ve chvíli, kdy si s nimi rozumíme.

Studie také odhalila, že předběžné hodnocení našich partnerů na základě sociálních sítí za prvé snižuje potěšení z interakce a za druhé ničí šance na nalezení pravé lásky. Nikdy totiž na Tinderu nepotáhneme doleva u člověka, který se nám fyzicky nelíbí. Což je problém, protože v reálu bychom si s ním pravděpodobně rozuměli více, než s blondýnou se čtyřkama nebo týpkem se sixpackem a dokonalým bicákem.

Co se s tím dá dělat?

Ačkoliv studie dokázala, že na online seznamkách si jen těžko najdete partnera pro život, neříkáme, že máte Tinder okamžitě odinstalovat. I když většina lidí v mém okolí na Tinderu nenašla nic (ani dobrý sex), mám jeden příklad za všechny. Kamarádka měla na Tinderu match s klukem, který bydlel dobrých 160 kilometrů od ní, v Praze si byl v ten den jen vyřizovat víza, protože odlítal na 3 měsíce do USA. Dali se přes Tinder do řeči, ale vidět se už nestihli. Vydrželi si psát celé tři měsíce a teď jsou spolu 2 roky šťastní, a to i přesto, že je dělí sakra velká vzdálenost.

Tudíž i Tinder matche mají šťastné konce. Radou tedy je, že místo toho, abyste zkoumali tisíce fotek toho druhého, zamyslete se chvíli nad tím, jestli byste s tím druhým opravdu dlouhodobě chtěli trávit čas. Pokud ano, swipe right!

A to, jaké zkušenosti máte s Tinderem vy a lidé ve vašem okolí, nám dejte vědět prostřednictvím ankety.

V mém okolí převažují lidí, kteří na Tinderu... zobrazit výsledkyskrýt výsledky našli lásku našli sex nenašli nic našli lásku 1 hlas našli sex 6 hlasů nenašli nic 17 hlasů