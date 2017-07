10 letních bestsellerů: „Dělám si to sám“ od českého autora a další světově uznávané knihy, které tě nesmí minout

V poslední době většina mladých lidí během roku nestíhá číst nic jiného než feedy na svých smartphonech, ale my věříme, že v létě je času dost a najdeme si chvilku i na nějakou tu knihu. Minimálně tam, kde nebudeme mít funkční data. A tak jsme prozkoumali knižní novinky, které by vás v létě neměly minout. Na své si přijdou milovníci sci-fi, příběhů ze života, tak i ti z vás, které láká napětí v podobě detektivek. Tak se pojďme podívat na to, co si pro nás spisovatelé na léto připravili.

Z tohohle tě bude mrazit i na prosluněné pláži na Ibize

Dobré duše, Irena Obermannová, Vydavatelství: Motto

Pokud miluješ detektivky, určitě sáhni po knížce Dobré duše. Hlavní hrdinkou je v ní mladá geniální šachistka, která při jedné ze svých partií doslova zakopne o mrtvolu. Šachové partie tak pomalu, ale jistě vymění za vyšetřovací, ve kterých se jí její um předpovídat tahy protivníka sakra vyplácí. Vrah je ale na tahu. Dá mat, nebo ho Alice zastaví?

Žízeň, Jo Nesbø, Vydavatelství: Kniha Zlín

Tinder už není jen na to jedno! Dá se díky němu s klidem naplánovat i pár sériových vražd. Nevěříte? Jo Nesbø vás o tom hravě přesvědčí v 11. pokračování krimi série o detektivu Harrym Holeovi. Těšit se můžete nejen na zcela neočekávané vraždy, ale i na Harryho klasické sarkastické poznámky, díky kterým má detektivka ten správný říz!

Osm, Radka Třeštíková, Vydavatelství: Motto

Bábovky Radky Třeštíkové v loňském roce na několik měsíců ovládly žebříčky nejprodávanějších knih v České republice. Nejčtenější česká autorka momentálně přichází s tak trochu netradiční detektivkou, jejíž hlavní hrdinkou je postřelená mladá dívka v bezvědomí. Kdo jí to ovšem udělal, se policie nedozvídá ani po jejím probuzení z kómatu. Michaela si totiž osudný den nepamatuje. A co víc, nepamatuje si ani poslední rok svého života. Překoná detektivkou Radka předešlý bestseller? O tom se už musíš přesvědčit sám přečtením její nové knihy Osm.

Za zavřenými dveřmi, B. A. Paris, Vydavatelství: Motto

Také obdivujete dokonalé páry na Instagramu a přejete si být jako oni? Jde ale o dokonalý vztah, nebo o dokonalou lež? Thriller, který ohromil svět, vás přinutí pozorněji sledovat božské páry kolem vás. Hlavními hrdiny románu jsou Jack a Grace. Takové lidi musíte obdivovat, ať chcete, nebo ne. On dobře vypadá a umí vydělat peníze, ona je elegantní a šarmantní. Skoro je vám líto, že se s ní nemůžete spřátelit a poznat ji o trochu víc. Oni dva jsou totiž pořád spolu. Prostě láska jak z Titanicu! Pak si ale uvědomíte, že Grace nikdy nezvedne telefon, že nepřijímá žádná pozvání, pokud není pozván i její manžel. A jejich ložnice má zamřížované okno!

Do vody, Paula Hawkins, Vydavatelství: Ikar

Pokud jste přečetli Dívku ve vlaku jedním dechem stejně jako já, vřele doporučuji další knihu od Pauly Hawkins Do vody. Poslední větu téhle knihy budete dlouho rozdýchávat. Příběh začíná tak, že se na dně řeky najde tělo svobodné matky. A to zrovna na místě, kde bylo toho léta objevena mrtvola mladého děvčete. V historii malého městečka Beckford to sice nejsou první ženy, jejichž osud se na onom místě uzavřel, jsou to však právě ony dvě, jejichž smrt rozčeří nejen hladinu řeky, ale i poklidné životy místních obyvatel. A z temných vod začínají najednou na světlo dne vyplouvat dlouho zamlčovaná tajemství, o kterých si sice v průběhu čtení myslíte, že jim přicházíte na kloub. Ale opak je pravdou! Jak už tomu tak u knih Pauly Hawkins bývá...

Ze života...

Muslimská dívka, Zpověď dospívající dívky, Amani Al-Khatahtbeh, Vydavatelství: XYZ

Pokud začalo léto a tebe denně trápí například to, že nejsi úplně summer ready, sáhni po knížce Muslimská dívka. Uvědomíš si tak, že naše běžné problémy nejsou často až tak žhavé, jak se zdá. Kniha od zakladatelky webu MuslimGirl.com vypráví o nelehkém dospívání americké muslimky v období po 11. září, během nekonečné války proti terorismu a v éře Trumpova příležitostného rasismu. Z webového projektu MuslimGirl.com se stal kulturní fenomén a v současnosti se k němu upíná pozornost značné části internetového světa.

Dělám si to sám, Martin Váša, Vydavatelství: Motto

Pokud se chcete v létě prostě jen pobavit, sáhněte po knižním debutu novináře Martina Váši. Sedmadvacetiletý Martin se snaží. Fakt. Na své blízké si vždy udělá čas, byť na úkor jiných blízkých. Část výplaty posílá na spořicí účet, aby ji pak před výplatou zase vybral. Je sám. Protože má fóbii ze seznamek a nevypadá zrovna jako Andrés Sanjuan (stojí za to vygooglovat), asi sám i zůstane. Není si jistý v životě ničím, kromě toho, že si to dělá sám. A píše si o tom deník, který tě rozesměje snad na každé stránce.

Dobrá tak akorát, Barbora Šťastná, Vydavatelství: Motto

Dáváš si v životě neustále nějaké cíle tipu: Do měsíce zhubnu 5 kilo, přestanu pít 3x do týdne, začnu se učit pravidelně a ne na poslední chvíli... Prostě se chceš změnit a máš pocit, že až pak začne ten dobrý život. No, život už dávno začal a běží dál, i když si nepřipadáš jako nejlepší verze sebe samé. O tom, že i tvoje stávající verze může být ta nejlepší a že nikdo není dokonalý, tě přesvědčí knížka blogerky Barbory Šťastné. Život prostě nemusí být dokonalý, stačí, když bude dobrý tak akorát.

Sci-fi kousky, na které by byl pyšný i Jules Verne

Kosmonaut z Čech, Jaroslav Kalfař, Vydavatelství: Plus

Touto intergalaktickou odyseou, díky níž český autor prorazil v Americe, jsem prázdniny začala já. „Kalfař vládne osvěžující představivostí. Píše s bujarostí a nesmiřitelností doktoranda v oboru filozofie, který si na vánočním večírku přihnul o krapet víc vody s tonikem.“ Takhle knihu zhodnotil redaktor New York Times a já to můžu jen potvrdit. Pokud máte chuť na sci-fi kousek, ve kterém nechybí debaty o lásce a smyslu života a u kterého budete mít nonstop úsměv na tváři, pusťte se do Kosmonauta z Čech. Kritici o Kalfařovi dokonce prohlašují, že je novodobým Kunderou...

Star Wars: Rok za rokem – Obrazová kronika, kolektiv autorů, Vydavatelství: Egmont

Nejen ty z vás, které se v 15 zamilovaly do Haydena Christenstena alias Anakina Skywalkera a propadly tak fenoménu Hvězdných válek, by si tuhle kroniku měly pořídit. Kniha byla vytvořena ke 40. výročí fenomenu Star Wars a předkládá úplnou historii Star Wars včetně nejnovějších přírůstků do jejich světa, jako jsou filmy Síla se probouzí a Rogue One. Dozvíš se tak, co Lucase inspirovalo k vytvoření roztomilého mistra Yody, který mluví jako kdyby to přehnal s rumem a celého univerza, do kterého je zasazen.

Pokud jste už některou z knížek četli, neváhejte se v komentářích podělit o recenzi.