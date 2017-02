Motýlci v břiše, první milostný dopis nebo láska stejně návyková jako kokain aneb 10 faktů o lásce, o kterých jste (možná) netušili

Láska je často složitá, náročná a někdy bolí. I přesto je tím nejkrásnějším. Je světlem našich životů, skoro stejně tak důležitým, jako je to světlo v ledničce. O lásce se mluví, píše, zpívá. Každý po ní touží, každý ji hledá a přitom je všude kolem nás. Co ale stojí za tím vším, co se honí v naší zamilované hlavě, za tím, co se děje s naším tělem?

Zamilovanost je stejně návyková jako kokain nebo nikotin

Dopamin je název chemické látky, která je uvolňována v počátečním stádiu zamilovanosti. Zároveň se však jedná o tu samou látku, která je aktivována při užívání kokainu či nikotinu. Je to právě dopamin, kdo má na svědomí ten příval pocitu štěstí a radosti, který činí lásku i zmiňované látky návykovými. Následkem dopaminu je i zvyšování testosteronu, způsobující onu magickou přitažlivost. Ne nadarmo se tedy říká, že láska je jak droga. Nicméně pouze dávkování lásky není zdraví škodlivé a všem ho vřele doporučujeme.

Motýlci v břiše

U chemie ještě chvíli zůstaneme. Pravděpodobně je všem jasné, že motýlci v břiše, které pociťujeme pokaždé, když se koukneme na fotku Ashtona Kutchera třímajícího svou dceru v náruči, nejsou skutečnými motýli. Ale co za tím pocitem vůbec stojí? Je to čistě reakce na stres vyvolávající adrenalin.

Láska je doopravdy slepá

Toto rčení nevzniklo jen tak náhodou. Každý z nás nejspíše zažil situaci, kdy nám náš dobrý kamarád či kamarádka nadšeně básní o svých nových protějšcích a přitom jsou tak slepě zamilovaní, že by snad byli schopni přehlédnout i partnerovu třetí nohu. Má to však své vědecké opodstatnění. Německý vědec Andreas Bartel jako první dokázal, že určité zóny v mozku, které lidem nezadaným či lidem v dlouhodobém vztahu naplno fungují, jsou u čerstvě zamilovaných neaktivní. Jedná se přitom o části mozku, které jsou zodpovědné za negativní emoce a racionální rozhodování. Není se pak čemu divit, že zamilovaní jedinci září jako sluníčka, i když je venku mínus dvacet, výplata v nedohlednu a k obědu jen čínská polívka.

Trochu historie

Věděli jste, že nejstarší známá milostná píseň byla napsána před 4 000 lety a pochází z oblasti mezi řekami Eufrat a Tigris? A co takhle fakt, že první zásnubní prsten byl nasazen na prst rakouským arcivévodou Maxmiliánem Habsburským roku 1477. Jako první na světě se ze zásnubáku mohla těšit Marie Burgundská. Diamant, jakožto nejodolnější kámen, se pak stal symbolem věrnosti a krásného „dokud nás smrt nerozdělí“. Učit se na dějepisu tohle, určitě by propadlo mnohem méně holek.

Pohled zamilovaných je mocný

Zní to jako nějaká hloupá story z Bradavic, školy čar a kouzel, nicméně je dokázáno, že pokud si dva zamilovaní vzájemně hledí z očí do očí, jejich srdeční tep se zesynchronizuje. Přičemž ke sjednocení jejich srdeční frekvence oběma šťastlivcům postačí pouhé tři minuty. Tedy přesně tolik času, kolik nám nezadaným vyndat zmrzlinu z mrazáku.

Zlomené srdce je bohužel reálnou diagnózou

Každý, kdo to zažil, ví, že ani trojnásobná fraktura nohy není tak bolestivá jako skutečně zlomené srdce. To potvrzují i nové výzkumy, které uvádí, že velká vzdálenost mezi dvěma zamilovanými, jejich rozchod či ztráta jednoho z nich, může způsobovat skutečnou fyzickou bolest v srdci. Ta je v medicíně známá jakožto Syndrom srdeční slabosti a často bývá mylně zaměňována s diagnózou infarktu.

Láska je sladká

Výrazy způsobující mnohým svobodným nevolnost jako „ty můj cukrouši“ nebo „ty jsi fakt sladká“ získaly díky nové studii amerických vědců zcela nové opodstatnění. Bylo totiž zjištěno, že potraviny neutrální chuti jsou vnímány zamilovanými jako mnohem sladší, než kdyby obdobnou potravinu ochutnali nezadaní. Možná i to je důvod, proč ti, co stále na svoji lásku čekají, mají potřebu sahat po čokoládě, šlehačce nebo zmrzlině mnohem častěji než ostatní. A to ať je ráno, poledne nebo třeba tři hodiny ráno.

Monogamie u zvířat

I ve zvířecí říši najdeme jedince, kteří vyhledávají život v páru. Mezi ně patří například labutě, které však spolu zůstávají vždy na jednu sezónu a dohromady je poutá spíše společná péče o mláďata než ryzí cit. Celkově ptačí říše však zaujímá prvenství, neboť se monogamie objevuje u 95 procent druhů. Naproti tomu monogamní savci jsou výjimkou. Ze 4 000 druhů je jich monogamních jen pár desítek. Mezi nim např. opice, netopýři, tuleni či antilopy.

Láska na první pohled

Láska na první pohled skutečně existuje. Podle studií člověku stačí pouhé dvě vteřiny, aby lidé propadli lásce. Nicméně je potřeba rozlišovat mezi „poblázněním“ a láskou jako takovou. Ta prý přichází až po třech měsících. Pokud jste tedy ve vztahu tři měsíce a pořád pociťujete motýlky v břiše, ze srdce vám gratulujeme a tiše závidíme. Asi jste narazili opravdu na toho pravého.

Láska na videu

A co je tím nejvíce překvapujícím faktem? PornHub, stránky, které asi netřeba představovat, jsou každý den 78. nejnavštěvovanější. Taky byste je čekali na bedně vítězů?