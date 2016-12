Čemu nás naučilo našich 5 nejoblíbenějších princezen? Ze všeho nám pomůže láska

K období Vánoc nepatří jen stromeček, cukroví a Láska nebeská. Jsou tu i tradiční pohádky, které si rádi pouštíme od svých tří let a nejspíše nás neomrzí do důchodu. Všimli jste si ale poselství, která s sebou kromě „láska vítězí a sůl nad zlato“ nesou?

Popelka

Popelka byla vždy tou nejkrásnější princeznou a v podání Libušky Šafránkový jsme si ji zamilovali snad úplně všichni. Co víc, naučila nás, že i na party, kde jsme tak sťatý, že cestou domů ztratíme botu, je možné najít partnera na celý život.

Princezna se zlatou hvězdou na čele

I princezna se zlatou hvězdou na čele nám toho se svojí cool přezdívkou dala mnoho do života. Je totiž živoucím důkazem, že šaty dělají člověka. Takže to, že jsme si dnes koupili třicátý černý top s krajkou (protože v něm už si nás ten soused do prdele musí všimnout) je nejen odpustitelné, ale opodstatněné! Vždyť princezna Krasomila je důkazem toho, že stačí nasadit špatný kožíšek a ani vlastní zaměstnavatel nás nepozná.

Šíleně smutná princezna

Princezna v podání Helenky Vondráčkové je nadějí pro ty z nás, které si ještě svého prince nenašly. Pokud i vy denně slýcháte „když se takhle budeš tvářit, nikdo si tě nevezme“, můžete hrdě odvětit, že to není pravda. I depresemi sužovaná Helena se totiž svého ženicha dočkala. Tato pohádka nejenže je krásná, navíc nás učí, že láska zabírá lépe než Neurol a že černá parádně zeštíhluje!

Šípková Růženka

Princezna, se kterou toho máme všichni mnoho společného. Nejenže na svoji první kytku čekala téměř do dvaceti, ale co je podstatné, má obrovský problém se vstáváním. Nevzbudilo by ji ani třicet budíků a to nemusí být po flámu. To já se alespoň natáhnu pro „odložit“.

Princezna Fiona

A naše top princezna. Princezna Fiona je živoucí důkaz, že i když vám žádné diety nezabírají, jste tlustá, že by jeden brečel, navíc máte nezdravě zelenou barvu a ve skříni jen jedny šaty, i tak si můžete najít svého pana Božského!